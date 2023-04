Con Italia Nostra al Parco Archeologico e Abbazia incompiuta di Venosa ed ai Laghi di Monticchio

Domenica 7 maggio 2023

Con Italia nostra

Programma

- Partenza ore 8:00 dal terminal bus di Vasto con possibilità di salire lungo il percorso;

- visita guidata a Venosa: Parco Archeologico, Abbazia incompiuta;

- pranzo al ristorante o libero a Venosa;

- visita ai laghi di Monticchio;

- rientro a Vasto ore 21:15

Costi

Euro 38 per i soci, euro 43 per i non iscritti ad Italia Nostra.

Euro 22 per l’eventuale pranzo (vedi menu)

Prenotazioni

vasto@italianostra.org

cell. 3483576711 (anche tramite WhatsApp)

Menu pranzo (opzionale)

Primo: Orecchiette del Brigante (orecchiette, pomodoro, salsiccia fresca di suino nero, funghi cardoncelli, olive caggiasche);

Secondo:

Lonza di maiale al forno con patate al forno

Vino, acqua e caffè

N.B. Specificare in anticipo eventuali intolleranze e allergie.

Approfondimenti

https://it.wikipedia.org/wiki/Complesso_della_Santissima_Trinit%C3%A0

https://www.parcovulture.it/it/natura/i-laghi.html