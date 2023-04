TRAVAGLINI COMMENTA IL COMUNICATO DI MAGNACCA

Cara Presidente del Consiglio,

io capisco che prepari la campagna elettorale per le regionali ed hai bisogno di visibilità, ma vorrei farti presente che non puoi utilizzare la pagina facebook del Comune (e quindi di tutti i cittadini) per fare politica ed esprimere la tua opinione di parte.

E soprattutto stai serena che non decidi tu cosa è logico o non logico fare da parte delle opposizioni a cui, tra l’altro, non viene concesso di rispondere con lo stesso mezzo.

Ieri abbiamo assistito all’approvazione di un bilancio incomprensibile e poco chiaro che, oltre gli annunci altisonanti, lascia poche certezze ai cittadini sulla manutenzione di strade e quartieri, sulla tutela dell’ambiente, sulle tasse non ridotte e molti dubbi sulla (s)vendita del patrimonio pubblico.

Fortunatamente ci sono le registrazioni ed i cittadini hanno seguito e compreso l’atteggiamento vigile, propositivo e mai scorretto dell’opposizione.

E dato che è stato assunto a tempo indeterminato un Responsabile Ufficio Comunicazione, chiederemo al Prefetto se la sua funzione è farvi da fotografo e giornalista personale, oppure se serve ad assicurare ai cittadini una comunicazione seria, trasparente e soprattutto imparziale.