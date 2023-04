Per Boschetti e Tascone "il bilancio di previsione è vuoto".

"Mercoledì pomeriggio in sede di assise civica è stato approvato un bilancio di previsione vuoto, la cui spesa corrente si basa solo sulle tasse dei cittadini che tra l'altro dovevano essere abbassate e che così non è stato". A dichiararlo è il consigliere comunale, Antonio Boschetti nel sottolineare che la maggioranza di destra "al netto di quanto affermato dal Presidente del Consiglio e sul quale mi riservo di intervenire a breve, sbandiera da tempo l'attenzione al turismo, alle attività produttive e al sostegno all'agricoltura, ma che sul bilancio destina zero risorse economiche in merito. Come può una città fare turismo, incentivare il comparto agricolo e le attività produttive se l'Ente comunale non riserva fondi e risorse".

"In merito invece alle opere infrastrutturali - evidenzia Boschetti - le sole enunciate in assise civica sono quelle frutto del PNRR e per le quali dobbiamo dire grazie solo agli uffici comunali per averli intercettati. Quando termineranno tali fondi il Comune di San Salvo sarà un Comune vuoto di progetti, di idee e di visione e senza alcuna progettazione".

"Sul centro storico poi e sulla sua salvaguardia e sviluppo sono inoltre stati usati dalla maggioranza di destra solo condizionali che non danno certezze alcune", precisa Boschetti che ringrazia gli esercenti delle attività commerciali che, "con enormi sacrifici, tutte le mattine alzano la saracinesca mandando avanti la loro attività e facendo vivere il centro storico".

"Altro capitolo ignorato dalla maggioranza di destra è quello relativo alla manutenzione ordinaria delle strade, divenuta ormai straordinaria viste le condizioni in cui versano le stesse, dove l'amministrazione oltre ad una assenza di programmazione, non destina risorse", aggiunge Boschetti che in merito alle politiche sociali condivide appieno quanto sostiene la Capogruppo del Pd, Emanuela Tascone che afferma: "Sempre più scarsa l'attenzione verso le fasce più deboli e verso i più bisognosi. L'amministrazione di destra continua a dimostrare tutta la sua insensibilità a riguardo. Sono lontani i tempi in cui il Comune di San Salvo era il fiore all'occhiello del sociale".

"Inoltre, in sede di assise civica ho chiesto alla maggioranza di destra se era loro intenzione incentivare i trasporti pubblici locali e se era loro intenzione potenziare la rete delle piste ciclabili anziché continuare a fare parcheggi e celebrarli come se fossero opere d'arte. Ma su questi punti non ho ricevuto risposte dalla maggioranza", aggiunge la consigliera Tascone nel sottolineare che anche sulla Casa di Comunità che dovrebbe sorgere a San Salvo "la maggioranza ha taciuto dinanzi alle mie domande".

"Condivido pienamente quanto sostenuto dai consiglieri comunali del Partito Democratico. Mercoledì abbiamo assistito - aggiunge il consigliere comunale, Fabio Travaglini - all’approvazione di un bilancio incomprensibile e poco chiaro che, oltre gli annunci altisonanti, lascia poche certezze ai cittadini sulla manutenzione di strade e quartieri, sulla tutela dell’ambiente, sulle tasse non ridotte e molti dubbi sulla (s)vendita del patrimonio pubblico".

In merito all'uso improprio dei canali istituzionali e social da parte del Presidente del Consiglio, Tiziana Magnacca, i consiglieri Boschetti e Tascone affermano: "Fermo restando che oramai è propaganda continua da parte della stessa in vista evidentemente delle regionali del prossimo marzo 2024, comunichiamo che inizieremo a lottare anche contro l'uso distorto del sito istituzionale del Comune e inizieremo a chiedere parità di trattamento. Un conto è l'uso dei canali da parte del Sindaco, massima autorità rappresentativa dell'Ente, altra cosa è il ruolo del presidente del Consiglio che rappresenta l'intero Consiglio comunale. Stigmatizziamo dunque in maniera perentoria questo atteggiamento. E' arrivato il momento di dire basta all'uso improprio dei canali istituzionali e social per fini propagandistici. Ci riserveremo anche di segnalare l'accaduto al Prefetto di Chieti".