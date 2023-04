Il Club per l'Unesco di Vasto, perseguendo gli obiettivi previsti dall’Agenda 20 30, segnatamente l’obiettivo dedicato, il numero 4, che si propone di “fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti”, ha proposto alle scuole primarie del nostro territorio un progetto mirato, rivolto alle scuole primarie di Vasto, su “La sicurezza spiegata ai bambini".



Nostro collaboratore e animatore degli incontri è stato il dott. Michele Barbato, che ha messo a disposizione delle scuole che hanno aderito al progetto le sue competenze e la sua professionalità, per responsabilizzare i bambini quali primi custodi della propria integrità.

Con il prezioso coordinamento dell'insegnante Luciana Di Guilmi, abbiamo approntato un calendario che ha permesso di coprire tutte le scuole primarie del nostro territorio come di seguito:

14 febbraio - Nuova Direzione Didattica

21 marzo - Istituto Comprensivo Gabriele Rossetti

30 marzo - Istituto Comprensivo Paolucci-Spataro

Piena disponibilità hanno assicurato i dirigenti e le maestre dei vari Istituti, a cui va il mio ringraziamento; ha inoltre, collaborato al progetto anche una classe dell’Istituto Istruzione Superiore “E. Mattei”, guidata dalla prof. Antonella Pellegrini, realizzando un video-gioco per verificare l’apprendimento dei concetti-chiave esposti negli incontri con il dott. Barbato.

A conclusione del progetto, i bambini hanno realizzato molti disegni che raccontano le situazioni di pericolo per la propria incolumità, con cui organizzeremo una mostra nella Saletta Mattioli, il prossimo 12 aprile.



Nello stesso giorno, alle ore 17.00, nella Pinacoteca di Palazzo d’Avalos, ci sarà una conferenza su ”La sicurezza dei bambini, dialogo con la comunità educante” a cura del dott. Michele Barbato.