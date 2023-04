Presentazione del volume “ Perdona, rinasci, ama” della scrittrice e giornalista Catia Acquesta

Presentato presso la Sala Caduti di Nassirya al Senato lo scorso 23 febbraio, il volume fa tappa in Abruzzo, grazie a un evento targato Emily Abruzzo e Unione Nazionale Vittime

(UNaVi), nell'ambito del Premio Letterario Emily “I mille volti della violenza”, prendendovi parte come opera fuori concorso.

Un evento che si preannuncia come un'altra importante e imperdibile occasione per parlare di violenza e dei suoi mille volti, in particolare di quelli che, colpiti, sanno anche rinascere e amare imparando a perdonare per non essere vittime due volte (quando si subisce e poi, quando si deve fare i conti con il dopo, il ricordo, l’odio e la paura di vivere) e per capire “

come trasformare una violenza e un doloroso torto subito in un’opportunità per diventare persone migliori, coltivando le proprie passioni e inseguendo i propri sogni ”, come ha affermato la stessa autrice del volume.