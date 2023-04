Anche se stiamo vivendo un tempo di crisi, aggravato anche dagli strascichi post covid, non possiamo tralasciare la festa di San Vitale, anche se l’attenzione dobbiamo spostarla sempre più verso ciò che è necessario e tralasciando il superfluo. L’essenziale è che cresca in tutti la consapevolezza che l’Amore di Dio ci ha salvati e la devozione del patrono, della città di San Salvo, risvegli in noi la consapevolezza di questa verità e, l’attenzione all’altro, ci porti a vivere la solidarietà e l’aiuto a chi è nel bisogno.

Il Parroco Raimondo Artese, sac.

PROGRAMMA

Martedì 18 aprile

ore 8.00 Inizia impasto Taralli (Palestra via De Vito)

Mercoledì 19 aprile

ore 18.00 Inizio Novena

Sabato 22 aprile:

· ore 8.30 Sfilata dei cavalli e trattori con le Some con partenza da v.le De Gasperi

· 12.00 piazza V. Artese (Scuola Elementare): Le Sagnitelle

Giovedì 27 ore aprile:

· 17.30 Benedizione dei Taralli

· 21.30 Spettacolo musicale Cover “Queen on Fire” in concerto

Venerdì 28 aprile:

· ore 8.30 Sfilata dei trattori con le Some con partenza da v.le Inghilterra

· ore 10.30 Rievocazione dell’arrivo delle reliquie

· ore 11.00 S. Messa (pza S. Vitale)

· ore 18.00 Processione e S. Messa

· ore 21.30 Spettacolo musicale “Gemelli di Guidonia”

· ore 23.30 Fuochi pirotecnici

Gli spettacoli musicali si svolgeranno in piazza Papa Giovanni XXIII. Molte manifestazioni saranno seguite dalla Banda Città di San Salvo. I fuochi sono curati dalla Pyrofantasy e l’illuminazione sarà curata dalla ditta Gargarella

Il comitato feste San Vitale