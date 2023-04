Pubblichiamo una foto “illuminante” scattata da una mamma che, giustamente, chiede che venga “liberato” il marciapiede dalle sterpaglie che lo hanno invaso. Sulla sfondo si vede la scuola dell'infanzia del nuovo Polo scolastico, molte volte “criticato” perché senza verde…

Ma non è che il verde e gli alberi che non sono stati piantumati in fase di progettazione/costruzioni lo si vuole “compensare” lasciando crescere sterpaglie selvagge ???