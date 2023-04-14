PROCLAMAZIONE DI 5 NUOVE PRODOTTI TOPICI

IL 21 APRILE PROSSIMO ALL' ISTITUTO ALBERGHIERO DI ROCCARASO SARANNO PROCLAMATI CINQUE NUOVE PRODOTTI TOPICI (PANE DI SEGALE CON RICOTTA, TARTUFO, MIELE E NOCI DELLâ€™AZIENDA SCIULLO DI ATELETA, PRIMO CON COSTATELLE DI MAIALE DEL COMUNE DI SANTâ€™ELIA A PIANISI, AGNELLO CACIO E OVA IN VERSIONE STREET FOOD DEL COMUNE DI SCONTRONE, ARROSTICI DELLA PRO LOCO DI POLLUTRI E LI TURCINILLE DEL COMUNE DI DOGLIOLA).
CON QUESTI 5 PRODOTTI SI ARRIVERA' A 72 PRODOTTI PROCLAMATI CON L'OBIETTIVO DI ARRIVARE A 100 PRODOTTI PER ONORARE ADEGUATAMENTE LA X EDIZIONE