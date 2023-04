Sabrina Bocchino accusa Francesco Menna di fare allarmismo elettorale sulla sanitÃ 

‘Ci risiamo. Il sindaco presidente Menna cerca di trovare pilastri su cui poggiare una eventuale candidatura regionale, ma continua a fare dei clamorosi autogol confidando nella memoria corta delle persone. I vastesi, però, non dimenticano e se qualcuno lo ha fatto la Lega si premura di ripercorrere i 5 anni di mandato regionale dell’assessore alla Sanità Paolucci e del suo capo ufficio Francesco Menna.’ Lo afferma la consigliera regionale della Lega Sabrina Bocchino che aggiunge: ‘sono stati 5 anni, quelli di Paolucci e Menna, in cui l’iter per la costruzione del nuovo ospedale di Vasto, così come quelli di Lanciano, Avezzano e la centrale operativa de l’Aquila, è stato sciolto come neve al sole e che la Regione di centrodestra ha ricostruito tassello dopo tassello arrivando all’Accordo di programma che ha definito la disponibilità economica, che oggi è realtà, e ha consentito di essere sempre più vicini alla posa della prima pietra; 5 anni in cui gli 8/10 di emodinamica al S. Pio sbandierati dal centrosinistra si sono dispersi nell’aria come bolle di sapone; 5 anni nei quali Menna e il centrosinistra non sono stati capaci neppure di dotare il S. Pio della tanto promessa TAC a 64 strati mentre il centrodestra ne ha impiantata una a 128 strati; 5 anni in cui le liste di attesa si sono allungate del 300 per cento e che dopo anni di lavoro il centrodestra ha riportato a limiti tollerabili pur nella consapevolezza che bisogna fare e di più. Così come, in quei 5 anni nefasti per la sanità vastese prodotti delle scelte dell’assessorato alla Sanità in cui era Francesco Menna, irrisori sono stati gli interventi manutentivi straordinari né è stato assunto un solo primario, anzi è stato portato avanti un progressivo depauperamento di servizi e personale in favore di quella convinzione dell’intero centrosinistra, e anche di Menna che oggi vorrebbe rinnegarla, di una sanità Chieti-Pescaracentrica.’

‘Lo abbiamo detto e lo ribadiamo – incalza la Bocchino - anche grazie alle nostre sollecitazioni e della Lega al S. Pio sono stati nominati i primari di Cardiologia e di Geriatria e sono attivati altri medici in Cardiologia, Medicina e Geriatria a seguito di due concorsi per contratti a tempo indeterminato cui hanno aderito 120 idonei. Sono stati stabilizzati 4 tecnici di Radiologia ed altri medici sono previsti o sono arrivati in Radiologia, attraverso la procedura di mobilità, e in Ginecologia, il tutto all’interno di un quadro in cui la pandemia ha

evidenziato una cronica e pesante carenza di personale medico specialistico. Sempre riguardo alla voce carenza di personale, si è proceduto alla assunzione di OSS, ruolo per il quale la scarsità va considerata inesistente, e si è proceduto a tranquillizzare la situazione per quanto concerne gli infermieri. Assunzioni, dunque, come non si facevano da tempo e soprattutto quando il centrosinistra era alla guida della Regione.’

‘Dinanzi a chi afferma che il S. Pio è in agonia ricordiamo anche gli investimenti realizzati in tema di strumentazioni seguendo un piano di circa 1,5 milioni di euro mai visto negli ultimi 10 anni, grazie a fondi di bilancio e di PNRR, per garantire la funzionalità del presidio e in base a priorità condivise con i primari e con i dirigenti. Basti pensare ai 7 ecografi previsti del piano, in Ginecologia, Cardiologia, Urologia e la nuova risonanza in arrivo ed attesa da ben 15 anni.’

‘Quello che il direttore Schael ha illustrato, in realtà, riguarda quello che molti definirebbero parte di una vision e di una strategy, che non prevede un declassamento della sanità vastese ma addirittura un potenziamento con un nuovo ospedale e due case della comunità a Vasto e San Salvo, parole evidentemente desuete nel centrosinistra, o, meglio, utilizzate allora per individuare la cancellazione dell’ospedale vastese e di Lanciano con il sostegno di Francesco Menna, capo-ufficio dell’assessorato alla Sanità che nessuno sentì proferire verbo quando più vi era bisogno.’