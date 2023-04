Le Terre di Mezzo Abruzzo-Molise

rimaste intatte rispetto all’aggressione del turismo di massa, ancora pienamente ancorate alle proprie tradizioni,

terre di Comunità socialmente solide,

orgogliose della nobiltà dei loro paesaggi e della ricchezza del loro patrimonio naturalistico e della biodiversità,

si candidano al protagonismo di un nuovo inizio economico e sociale.

Territori non più passivi e in soggezione rispetto all’accelerazione dei tempi e delle tecnologie ma non ancora padroni dei mezzi per il cambiamento,

in mezzo al guado tra la prospettiva dell’abbandono totale e la possibilità del pieno inserimento nel contesto socio-economico in atto: terre di mezzo, sui greti di destra e di sinistra del grande fiume, anch’esso ridotto a un patetico filo d’acqua, in attesa di riprendere la sua piena.

Glossario:

Terra di Mezzo = non “Alto … e altro”

“Paese” = non “borgo”

“Ora” = non “ormai!...”

Paese

Si, dico radici, identità

DNA della tua anima

poiché tu puoi

Andare

Dimenticare

Rimuovere

Nascondere.

Tu sei fatto dei doni

che la tua terra ti ha dato.

I soli che poteva darti

Asperità

Freddo

Forza e Fede.

Non dimenticare,

la tua giornata senza sole

il sorriso giallo della ginestra

e la certezza della nuova primavera.

Bellezza con tanti nomi

I canti pastorali

Le nenie delle veglie.

domenicangelo litterio –“ Levante “ Ed. Aletti, 2022