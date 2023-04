Nasce una nuova associazione culturale per promuovere i comuni abruzzesi e molisani ricadenti nella vallata del fiume Trigno. Si chiama “Terre di Mezzo” e nello statuto sono chiaramente indicate le finalità culturali e di promozione del territorio tese a valorizzare le comunità, la loro storia e le bellezze culturali e paesaggistiche.

“Intendiamo proporre iniziative e progetti tesi ad una valorizzazione dell'intero territorio e delle sue comunità. Ai nostri paesi che si spopolano dobbiamo dare sincerità e discorsi veri, magari analisi impietose ma cure affettuose e amorevoli, perché – dicono i promotori dell’associazione Terre di Mezzo – solo così possiamo generare ricadute produttive e quindi economiche alle nostre aree interne e montane, condizione indispensabile per evitarne lo spopolamento”.

Gli undici soci fondatori ribadiscono come: “I nostri paesi sono prima di tutto comunità fatte di relazioni interpersonali che risiedono in un contesto di vita che chiede solo di dare continuità e abitabilità ai luoghi. E lo vogliamo con il contributo umano e professionale di tutti coloro che hanno a cuore il nostro territorio. Siano essi imprenditori, comuni cittadini, associazioni ed enti pubblici. Un impegno di tutti per la rinascita di un territorio interno che ha una storia e tradizioni millenarie che non possono andare perdute”.

Presidente Antonio Ferrara (Tufillo), vice presidente Gigino D'Angelo (Montefalcone nel Sannio), tesoriere e segretario William Turilli (Lentella); Corrado Zara (sindaco San Felice del Molise); Lorella Ferrara (assessore Comune Tufillo); Rosezia Stella (San Salvo); Claudio Di Vincenzo (Fresagrandinaria); Maurizio Marino (Montemitro), Lorenzo Blascetta (consigliere comunale Montemitro), Angelo Pagano (San Salvo) e Yvan Valentini (consigliere comunale Celenza sul Trigno).