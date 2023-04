Il primo passo verso l’alternativa è individuare il candidato Presidente.

Ancora protagonista, il PSI abruzzese in vista delle prossime elezioni Regionali. Nella sede storica di via Tiburtina Valeria a Pescara, si è riunita la segreteria composta : Gianni Padovani per L’Aquila, Luigi Rampa, Gabriella D’Angelo, Gabriele Barisano e Giovanni Scioli per Chieti, Giorgio D’Ambrosio per Pescara, Emma Zarolli, Mariantonietta Cerbo e Antonio Frezza per Teramo, concordi nel proseguire sul percorso intrapreso con le forze di sinistra già nelle scorse elezioni Nazionali.

Prioritaria la necessità di organizzare un tavolo politico che dialoghi con parità sul programma amministrativo della prossima legislatura regionale. Donne e uomini, socialiste e socialisti, sono pronti a dare un contributo fattivo, impegnando le forze e le risorse migliori, sostenendo il centro sinistra. Il primo passo verso l’alternativa al “Governatore Romano uscente” è individuare il candidato Presidente. Una donna o un uomo scelto dal basso che sia la sintesi del lavoro della base, che incarni sinergie e visioni di quel “campo largo” e “progressista” che tanto è auspicato dai cittadini Abruzzesi.

Cittadini stanchi di subire le scelte e le forzature fatte da palazzi lontani dalla quotidianità e addirittura dall’Abruzzo e che nulla hanno fatto per la regione. Appuntamento quindi a giugno con la forza e la gentilezza che ci contraddistinguono.