Presentato il calendario delle manifestazioni “ASPETTANDO IL GIRO D’ITALIA

Presentati questa mattina nell’aula consiliare del Comune di San Salvo gli eventi che precederanno l’arrivo della seconda tappa del Giro d’Italia Teramo-San Salvo di domenica 7 maggio. Il sindaco Emanuela De Nicolis, l’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi Elisa Marinelli e le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione del calendario delle manifestazioni hanno illustrato gli appuntamenti in attesa dell’arrivo della corsa in rosa.

“Quest’anno l’Abruzzo ospiterà la grande partenza del 106esimo Giro d’Italia. Un grande evento di sport che coinvolgerà non solo per gli amanti delle due ruote e gli sportivi. E’ una manifestazione che genera movimento turistico – ha dichiarato il sindaco De Nicolis – e per questo ringrazio il presidente della Regione Marsilio per l’opportunità che vedrà la Città San Salvo, sede d’arrivo della seconda tappa domenica 7 maggio, proiettata a livello internazionale con i collegamenti televisi”.

“Ci prepariamo con questo calendario anche alla prossima e grande stagione turistica – ha aggiunto il sindaco – e lo facciamo con tutta la città. Ancora una volta il ringraziamento alle associazioni del territorio del terzo settore e a quelle sportive sempre presenti a d ogni nostra chiamata. Sono questi i momenti forti per fare sinergia, per fare gioco di squadra per promuovere la nostra città, la sua storia e le sue peculiarità. Questa è anche l’occasione per invitare i miei concittadini a partecipare alle manifestazioni che precederanno il 7 maggio”.

L’assessore Marinelli ha illustrato nel dettaglio le manifestazioni intitolato “Aspettando il Giro d’Italia”. “Un calendario risultato del lavoro di concertazione – ha spiegato l’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi – che coniuga sia gli eventi sportivi e sia eventi turistici perché il Giro d’Italia oltre a essere un appuntamento di grande sport e anche e in special modo un’occasione di rilevanza turistica”.

CALENDARIO

ASPETTANDO IL GIRO D’ITALIA

25 marzo / 6 maggio - Strutture Padel San Salvo

TORNEO DI PADEL “FREEDOM PASSION”

Cristian Di Nardo

1 aprile/6 maggio (solo sabato) ore 8:00/12:00 – Pista atletica Mennea

PROGETTO SPORT NEI PARCHI

Body Mind, Polisportiva Accademia dello Sport, Gymnica Le Fenici

20 aprile/7 maggio – Centro e San Salvo Marina

SCENEGGIANDO IL GIRO

Pro Loco San Salvo

23 aprile domenica

ore 15:30 – Giardino Botanico Mediterraneo

RADUNO NORDIC WALKING

LEZIONE DIMOSTRATIVA E TAI CHI

I Sentieri del Qi

25 aprile martedì

ore 18:30 – Piazza Papa Giovanni XXIII

PEDALANDO IN GIRO

Atletica Velo Club San Salvo

30 aprile domenica

ore 09:30 – Aquilone Villa Comunale

CAMMINATA SPORTIVA IN GIRO

Atletica Velo Club San Salvo

Ore 16:00 – Centro Commerciale Insieme

EDUCAZIONE STRADALE PER PICCOLI CICLISTI IN ROSA

3 maggio mercoledì

ore 09:00 Aula Magna “Mattioli”

ore 21:00 Centro culturale Aldo Moro

FILM: “WONDERFUL LOSERS”

Stefilm International srl

5 maggio venerdì

ore 20:30 – Pista Ciclabile Marina

VIVA LA VIDA – DANZE E MUSICHE POPOLARI

Degustazioni vini Eva Patch

Associazione Dafne onlus

6 MAGGIO sabato

ore 17:00 – Centro storico e villa comunale

GIRO PARTY

Cerimonia d’apertura

Sbandieratori e musici Città di Lanciano, parata itinerante majorette Pomezia Diamond, Pink Party in villa con animazione, baby dance e trucca bimbi, distribuzione di palloncini rosa, mascotte, trampoliere “Fenicottero rosa”, zucchero filato e tanta musica

Muzak Eventi

ore 17:00 – Marina Cala del Golfo

CALA IN ROSA

Le Marinelle srl

7 maggio domenica

ore 09:00/21:00 – San Salvo Marina

TAPPETTINO DELL’INFIORATA

Pro Loco San Salvo

ore 09:30/21:00 – Piazzale ingresso chiesa San Salvo Marina

MERCATINO DELL’ARTIGIANATO CREATIVO

Ore 17:00 Lungomare Cristoforo Colombo

ARRIVO TAPPA TERAMO – SAN SALVO