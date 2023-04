Domenica 23 aprile, via i mozziconi da Vasto Marina assieme alla Plastic Free Odv Onlus

Un “Clean Up” finalizzato alla raccolta dei mozziconi di sigaretta, che contengono al loro interno sostanze cancerogene e nanoplastica, domenica 23 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 con ritrovo in Piazza della Guardia Costiera, a Vasto Marina (CH). E’ questo l’evento che l’associazione Plastic Free Odv Onlus, la cui referente cittadina è Maria Agnese Catalano, con il patrocinio del Comune di Vasto, propongono a tutta la cittadinanza, lanciando un invito alla più ampia partecipazione per “dare una mano concreta al nostro Pianeta”.

“La Plastic Free Odv Onlus – ci spiega Agnese - è un’associazione di volontariato nata il 29 luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, dapprima come realtà digitale, per poi raggiungere milioni di utenti e oggi, con più di 1.000 referenti in tutt’Italia, è diventata la più importante e concreta associazione su questa tematica, con diversi progetti come i clean up, il salvataggio delle tartarughe marine, la sensibilizzazione nelle scuole e Comuni Plastic Free. Il nostro sogno - continua la referente cittadina - è quello di non vedere più un singolo pezzo di plastica finire nell’ambiente per colpa di una cattiva gestione e dell’inconsapevolezza dei danni che produrrà. Partner dell’evento, assieme a noi del gruppo “Plastic Free di Vasto”, sono le associazioni “Vita e Solidarietà” e “Cammini e Benessere ASD” e il nostro sponsor “Nuovo Centro Benessere” – conclude Agnese, dando appuntamento a tutti per domenica mattina.