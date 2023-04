COMUNICATO DELLA DIREZIONE PSI FEDERAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI

Mercoledì 19 aprile 2023, nei locali della sezione socialista di Ortona, si è riunita la Direzione della Federazione Provinciale di Chieti del Partito Socialista Italiano. L’Incontro era fissato per compiere l’esame delle conclusioni della direzione regionale che, qualche giorno prima, ha deliberato la celebrazione del Congresso Regionale dei socialisti Abruzzesi, fissandolo al 20 maggio prossimo.

Nell’occasione si è sviluppato un ampio ed articolato dibattito che ha definito un momento di sintesi politica nella necessità di sviluppare tutte le iniziative per il rilancio della presenza ed il ruolo dei socialisti in provincia di Chieti ed in Abruzzo. Sono state poste le basi organizzative per le iniziative che si intendono mettere in campo dal punto di vista politico con la attenzione da dedicare all’ascolto ed ai bisogni dei cittadini e per tornare ad essere vicini agli stessi in un momento cosi difficile da un punto di vista economico, sanitario e sociale che vede la forbice delle disuguaglianze fortemente ampliate proprio ed in ragione dell’amministrazione “destroide” a livello regionale.

Il Congresso Regionale avrà l’obiettivo di definire la linea politica del partito, all’interno di una ampia coalizione di centro sinistra, in vista delle prossime elezioni regionali del 2024 che dovrà vedere i socialisti abruzzesi in prima linea nella definizione di un progetto programmatico e politico alternativo all’ attuale giunta regionale di centro destra del Presidente Marsilio. La celebrazione del Congresso Regionale sarà anche l’occasione per dar vita ad una segreteria regionale e ad un Direttivo in grado di affermare una valida, incisiva, organizzata presenza dei socialisti nella società regionale.