MARCOVECCHIO SODDISFATTO PER L'' AMPIA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO “DOVE ERAVAMO RIMASTI?”

Una sala gremita ed un dialogo coinvolgente tra relatori e platea hanno animato l'incontro pubblico “Dove eravamo rimasti? Le ragioni di una scelta”, organizzato dal Consigliere della Regione Abruzzo Manuele Marcovecchio. Nel corso dell’evento, svoltosi a Vasto, presso “La Città del Cinema”, sono intervenuti diversi e autorevoli esponenti politici: i parlamentari di Forza Italia Nazario Pagano e Andrea Caroppo; il Sindaco di Pescara Carlo Masci; i Consiglieri e gli Assessori regionali Simone Angelosante, Daniele D’Amario, Emiliano Di Matteo e Mauro Febbo; il Presidente di TUA Abruzzo Gabriele De Angelis e i consiglieri comunali di Vasto Alessandra Cappa e Antonio Monteodorisio.

Particolarmente soddisfatto Marcovecchio: “Una partecipazione molto ampia e inaspettata, viva grazie all’entusiasmo di tanti amici e al grande calore mostrato - ha affermato il Consigliere regionale - la Politica mi ha dato tante cose; tra le più significative la possibilità di stare in mezzo alla gente, di ascoltarla, di sentirla addosso, di ricevere critiche e apprezzamenti, qualche sberla e pacche sulle spalle. Mi ha regalato vittorie e sconfitte, successi e fallimenti, nella consapevolezza che i primi non sono mai definitivi e i secondi non sono mai fatali, perché quello che conta davvero è il coraggio di andare avanti. La sintesi di questo straordinario venerdì di aprile è tutta qui: andiamo avanti, senza rinnegare il passato, con un presente ancora bello che promette tanto futuro. Grazie gente, grazie amici.”