ABBALLE PE LA FANDA VICCHIE

Pubblichiamo le foto scattate dal caro Gianfranco Daccò nella rimpatriata dei “ragazzi de la fanda vicchie”, che dopo l'infanzia e l'adolescenza passata in uno dei quartieri storici di San Salvo si vogliono ancora bene e si ritrovano come un tempo. Nel diploma si elencano gli amici di sempre e per sempre:

Marco Cupaioli. Osvado Cupaioli. Auro Chinni. Domenico Dei Novellisti. Orazio Angelozzi. Nicolino Angelozzi. Tonino Napolitano. Piero Faga. Antonio Napolitano. Pietro D' Ascenzo. Dario Ruggieri. Arnaldo Mariani. Michele Di Adamio. Piero D'Adamio. Franco amorozo. Vitale Gianni. Tonino Vicoli. Vincenzo Minichilli. Enzo Trofino. Ugo Marchetta. Nicola Marcello. Pasquale Chinni. Ninnino Fabrizo. peppino del Borrello. Roberto D?Adamo. Pasquale gallina. Vincenzo Di Nardo. Peppino Manzone. paolo Forte. Cesare D'Ascenzo. Manfredo