Per la scomparsa di Massimo Di Rienzo

La Società Vastese di Storia Patria Luigi Marchesani si unisce al dolore di Raffaella e di tutta la famiglia Di Rienzo, per la scomparsa dell’indimenticabile Massimo. Ci mancheranno di Massimo la vitalità, l’intelligenza acuta, la voglia di collaborare alla realizzazione di un mondo migliore, in cui hanno posto il rigore morale, l’inclusione sociale, il rispetto per i valori democratici, l’amore per la famiglia, per la cultura, la sensibilità verso i più deboli ed emarginati.

Raffaella e i suoi figli hanno avuto un compagno e un padre straordinario e sarà sempre con orgoglio che a lui faranno riferimento. Ci ha preceduto e gli auguriamo un buon ritorno alla casa del Padre.

Gabriella Izzi Benedetti