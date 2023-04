Sabato 29 aprile 2023, alle ore 09:00, presso il Cinema Teatro Comunale di Casoli, si terrà “Conoscere la Casoli fuori da Casoli”, il seminario conclusivo dell’inchiesta svolta da Vincenzo Rossetti tra il 2021 e il 2022, per una durata complessiva di sei mesi, sul tema dell’emigrazione da Casoli nel III millennio.

Dopo i saluti del Sindaco di Casoli, Massimo Tiberini, e del Responsabile di “Casoli Comunità”, Don Gennaro Marinucci, interverranno, quattro in presenza e tre da remoto (segnatamente da Londra, Bordeaux e Gorizia): Lucia Basile, Alessandro D’Amico, Mario Di Cola, Marianna Di Prinzio, Giovanna Petitti, Pasqualino Pietropaolo e Rita Vizzarri.

I lavori saranno coordinati dal Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “A. Marino”, Costanza Cavaliere.

L’evento, aperto al pubblico, avrà quali principali interlocutori gli studenti degli ultimi anni dell’I.I.S. “A. Marino”; l’obiettivo è fornire loro un ventaglio di idee, scenari e prospettive di vita da cui poter attingere.

“Ciò che mi ha spinto a condurre una simile inchiesta è stato il desiderio di scoprire l’entità del fenomeno, le destinazioni, le cause e le ricadute socio – economiche sulla nostra comunità” - queste le parole dell’autore, Vincenzo Rossetti, che prosegue: “man mano che affluivano i dati, acquisiti attraverso l’invio per e-mail di una scheda, ho scoperto un’altra Casoli. Una Casoli fuori da Casoli, da qui il titolo”.

“Ringrazio di vero cuore Vincenzo Rossetti per aver donato a tutta la comunità casolana un elaborato dalla portata innovativa e, al contempo, concreta e aderente al nostro tessuto sociale. Ringrazio anche tutti i protagonisti dell’inchiesta per la disponibilità dimostrata nel raccontare le proprie esperienze di vita, esse rappresenteranno validi spunti di riflessione ed insegnamenti per i nostri giovani”.