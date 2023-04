L’A.R.D.A. SEZIONE DI VASTO ODV HA UN NUOVO PRESIDENTE

L’Associazione Regionale Down Abruzzo di Vasto dal 26.04.2023 ha un nuovo presidente e nuovi dirigenti, tutti eletti all’unanimità dai 19 presenti all’assemblea ordinaria dei soci.

Nuovo Presidente e Rappresentate Legale è stato eletto Pier Stefano Daccò, gli altri membri del Consiglio Direttivo sono: Scardapane Egidio, Marmo Salvatore, Di Filippo Rosamaria, Cirullo Michelino, mentre il Collegio dei Revisori dei Conti risulta così composto: Presidente la dott.ssa Paola Valentini (commercialista), componenti Loreta Graziella e D’Ercole Claudio. L’assemblea, sempre all’unanimità, ha approvato il conto consuntivo 2022 e il bilancio preventivo 2023, oltre a tutti gli altri punti all’ordine del giorno.

La nomina del nuovo presidente è stata possibile dopo le dimissioni del presidente uscente Giuliano Giammichele per motivi di età, di salute, ma anche per favorire il sacrosanto principio di democrazia attraverso l’avvicendamento. Ad arricchire il positivo e propositivo dibattito in assemblea la dinamica Sig.ra Maria Letizia Del Borrello, benefattrice e Presidente Onorario dell’Associazione. Benefattrice perché a marzo del 2015, con il consenso del marito prof. Ennio Palucci e del figlio dott. Rino Palucci, ha donato all’ARDA fabbricati e terreni in contrada San Lorenzo di Vasto per onorare la memoria della figlia Luciana Palucci.

L’impegno dei soci presenti, compreso alcuni familiari, è stato quello di implementare le attività già in essere, con maggiori e migliori percorsi di socializzazione/inclusione con la scuola, lo sport, il lavoro, le parrocchie, i Comuni, altre associazioni, il volontariato, ecc.

Il presidente uscente Giammichele ringrazia di vero cuore: tutti i soci per l’affetto, la collaborazione e la fiducia che hanno voluto riservargli per tutto il lungo cammino fatto insieme; i membri del C.D. e del Collegio dei Revisori dei Conti per l’impegno costante e concreto; la benefattrice Maria Letizia Del Borrello e i suoi familiari per la significativa donazione di terreni e fabbricati fatta all’ARDA; tutte le persone che, in maniera disinteressata, hanno dedicato parte del loro prezioso tempo all’associazione per il bene supremo dei ragazzi con sindrome di Down e altre disabilità; tutte le persone e le ditte che hanno sostenuto con contributi economici e il 5 per 1000 l’associazione; il CSVCH, Centro di Servizio per il Volontariato Chieti, per il qualificato costante supporto; tutti gli Enti pubblici, gli amministratori, i funzionari e i dirigenti che hanno concretamente aiutato l’ARDA; la parrocchia, il consiglio pastorale, il comitato feste e di quartiere di San Lorenzo per la significativa collaborazione; il mondo della scuola, dello sport, del lavoro, delle parrocchie, delle associazioni che hanno favorito la socializzazione, l’inclusione, la crescita dei ragazzi; Egidio Scardapane, che con il suo bagaglio di esperienze e grande spirito di sacrificio resterà nel C.D. per supportare i nuovi membri; gli amici giornalisti che hanno costantemente e positivamente informata l’opinione pubblica dei programmi e attività dell’associazione; tutti. Un fortissimo abbraccio ai superlativi Ragazzi e ai loro familiari. Un grande in bocca al lupo con un caloroso buon lavoro al gruppo dirigente e al nuovo presidente.