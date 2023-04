IL DISTRETTO SANITARIO DI SAN SALVO SI DOTA DI UN MAMMOGRAFO

Così come preannunciato nei mesi scorsi, presso il Distretto sanitario di San Salvo è arrivato un mammografo acquistato dalla ASL di Lanciano Vasto Chieti. Il mammografo servirà per eseguire gli esami per la prevenzione del tumore della mammella, cosiddetti screening, con due tecnici di radiologia dedicati e sarà collegato al Centro di radiologia senologica dell’Ospedale di Ortona, che è il centro di riferimento per la patologia mammaria nella nostra ASL , in linea con le linee guida nazionali e internazionali in materia di malattie tumorali del seno.

Un ulteriore strumento di diagnosi a disposizione delle donne di San Salvo e di tutto il nostro territorio, che avranno la possibilità di eseguire esami con più facilità e con maggiore possibilità di evitare per tempo il pericolo del tumore della mammella. Si arricchisce quindi la dotazione strumentale del nostro Distretto sanitario, che oggi possiede un apparecchio radiologico tradizionale, una risonanza magnetica articolare, un ecografo multicanale e adesso un mammografo, in attesa dell’arrivo di un ortopantomografo, che servirà per gli esami radiologici delle arcate dentarie.

Una dotazione strumentale di tutto rispetto quindi, che, unitamente alla prossima realizzazione a San Salvo della Casa di Comunità e dell’Ospedale di Comunità, permetterà a San Salvo e ai cittadini della nostra città e del nostro territorio di usufruire di servizi sanitari territoriali in linea con quelli delle zone più dotate della nostra regione. Un risultato raggiunto, grazie all’impegno profuso da questa Amministrazione comunale e alla oculata programmazione e gestione del Direttore generale della ASL Schael, dell’assessore alla Sanità Verì, e del presidente della Giunta regionale Marsilio, ai quali va un ringraziamento per la sensibilità e la concretezza dimostrata nei riguardi delle nostre richieste e sollecitazioni.