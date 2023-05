A PALMERINO GIACOMUCCI CONFERITA LA CHIAVE DEL CITTADINO SCERNESE ILLUSTRE

"Per aver creduto e lavorato con tenacia, determinazione e dedizione alla realizzazione di un'attività economica fiorente che ha portato la comunità di Scerni nel novero dell'agricoltura abruzzese". Questa la motivazione decisa dall'Amministrazione comunale di Scerni per il conferimento della Chiave del Cittadino illustre nei confronti di Palmerino Giacomucci.

"Per questa seconda edizione - afferma il sindaco Daniele Carlucci - l'amministrazione comunale ha deciso di insignire il prof. Palmerino Giacomucci del riconoscimento 'La Chiave di Scerni. Cittadino illustre' per aver svolto un'attenta e lungimirante attività imprenditoriale capace di dare vita ad una realtà economica solida e produttiva, vanto della comunità scernese, quale è la Cantina Sociale Cooperativa 'San Panfilo'. Per cinquant'anni Palmerino Giacomucci ha guidato, in qualità di Presidente, la Cooperativa San Panfilo, raggiungendo risultati economici eccellenti portando ricchezza e lavoro sul nostro territorio. L'economia vitivinicola scernese nel corso degli anni è sempre cresciuta ed è un vanto per la nostra comunità. Oggi infatti la Cooperativa San Panfilo, dopo mezzo secolo, rappresenta per Scerni ancora un punto di riferimento lavorativo e produttivo per numerosissimi soci. Per questi motivi - conclude Carlucci - si è inteso dare questo riconoscimento a Palmerino Giacomucci quale segno di gratitudine e riconoscenza per il lavoro profuso al servizio del mondo agricolo e della collettività”.