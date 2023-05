Monteodorisio approva la mozione per lâ€™istituzione della Consulta per le disabilitÃ 

"Nel corso della seduta odierna, il Consiglio comunale ha votato all’unanimità la mozione da me presentata relativa all’istituzione della Consulta per le disabilità. Prendo atto che la maggioranza abbia recepito l’importanza di un tema così delicato e complesso e della proposta di emendamento ricevuta, che mette in risalto, nello specifico, che il regolamento istitutivo della Consulta venga redatto 'entro 12 mesi dall’approvazione della mozione'.

Questa mozione nasce dalla consapevolezza di mettere in campo politiche di sostegno verso le persone con disabilità, potenziando l’interazione con associazioni e realtà territoriali. L’obiettivo è di creare dei tavoli di ascolto per i referenti della Consulta, per i famigliari e le stesse persone con disabilità. Il fatto che in un’assise civica si dibatta su un tema così importante e vi sia voto unanime significa fare un passo in avanti nell’ottica di uno sforzo congiunto, perché far parte della vita amministrativa significa anche proporre e raccogliere le istanze dei cittadini. Ora dalla mozione così come emendata, mi aspetto che la maggioranza dimostri una reale apertura al tema, la capacità di fare di più sull’inclusione, anche attraverso i fondi del PNRR e soprattutto un reale coinvolgimento dei cittadini attraverso una progettualità che finora non abbiamo avuto sulla Consulta per le disabilità e contestualmente di valorizzare e promuovere al meglio quanto previsto da un organismo propositivo e consultivo quale quello della Consulta, mediante un’azione incisiva e tempestiva."