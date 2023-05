IL RICORDO DI ANNIBALLE DEGLI “AMICI DEL MATTEI”

“Oggi il professor Raffaele Anniballe è volato in cielo”, sottolinea l’APS AMICI DEL MATTEI presieduta dal preside in pensione prof. Fernando Fiore. “Docente professionalmente superlativo, modesto e sempre disponibile ad aiutare tutti, era stimato e benvoluto dai colleghi, dal personale e dai tanti e tanti alunni che per decenni ha accompagnato nel cammino della loro formazione. L’APS AMICI DEL MATTEI, di cui il prof. Anniballe era segretario, si unisce al dolore della famiglia e porge le più sincere, affettuose e sentite condoglianze”.