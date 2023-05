VIABILITA’ A SAN SALVO PER IL GIRO D'ITALIA

In occasione dell’arrivo e del passaggio del Giro d’Italia nei giorni di domenica 7 maggio e lunedì 8 maggio il comando della Polizia Locale di San Salvo ha predisposto una serie di ordinanze per regolamentare la circolazione stradale nel territorio comunale e consentire di assistere alla corsa il cui arrivo è previsto per le 17:00 sul lungomare Cristoforo Colombo.

6 MAGGIO 2023

Via Raffaele Paolucci

Dalle ore 19:00 divieto di sosta e rimozione veicoli ambo i lati

Lungomare Cristoforo Colombo

Dalle ore 19:00 divieto di sosta e rimozione veicoli ambo i lati e divieto d’accesso

Via Berlinguer (dall’area parcheggio pubblico fino a via Magellano)

Dalle ore 19:00 divieto di sosta con rimozione

Dalle ore 20:00 divieto di transito

Via Maristella

Dalle ore 19:00 divieto di sosta con rimozione

Dalle ore 20:00 divieto di transito

Piazzale Verrazzano

Dalle ore 19:00 divieto di sosta con rimozione

Dalle ore 20:00 divieto di transito

Via Magellano

Dalle ore 9:00 divieto di sosta con rimozione nel tratto compreso tra la gelateria Tre Scalini e l’ingresso del Residence Shangrillà.

Dalle ore 19:00 divieto di sosta con rimozione fino al Palazzetto dello Sport

Dalle ore 20:00 divieto di transito

Strada laterale viale Cristoforo Colombo residence Aretusa

Dalle ore 19:00 divieto di sosta con rimozione

Dalle ore 20:00 divieto di transito

Via Vespucci

Dalle ore 20:00 divieto di transito

7 MAGGIO 2023

Dalle ore 9:00 alle ore 20:30 istituito:

Senso unico dalla strada che da via Grasceta - strada villa Nasci - si collega a contrada Stazione. La sosta è consentita parallelamente in entrambi i lati di marcia;

Divieto di sosta con rimozione nel piazzale sosta della Pilkington utilizzato dai Tir per il carico/scarico.

Divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata in contrada Piane Sant’Angelo che costeggia il centro ricerche Pilkington;

️ Obbligo direzione a destra verso contrada Stazione per coloro che escono dalla strade del Centro ricerche Pilkington.

Via Raffaele Paolucci e lungomare Cristoforo Colombo

Fino alle ore 23:00 divieto di sosta e rimozione veicoli ambo i lati

Dalle ore 05:00 alle ore 23:00 divieto di transito

Strada Statale 16

Dalle ore 13:30 chiusura al traffico ai veicoli di ogni ordine e grado dalla rotatoria Buonanotte per qualsiasi direzione fino alla conclusione della tappa.

Obbligo direzione sud per tutti i veicoli in uscita dalle proprietà o dalle strade laterali nel tratto compreso tra la rotatoria Buonanotte (SS 16 – via Grasceta – via Paolucci) alla rotatoria di contrada Stazione.

Rotatoria via Grasceta svincolo stazione ferroviaria per San Salvo marina

Dalle ore 13:30 chiusura al traffico limitatamente al tratto che si collega per San Salvo Marina

Pista ciclopedonale via Grasceta

Chiusura dallo svincolo per la zona industriale di San Salvo direzione San Salvo marina mentre fino alla rotatoria Buonanotte Statale 16 potrà essere usata solo dai pedoni, senza bicicletta, dalle ore 13:30 fino alle ore 16:00 e dalle 16:00 alle 16:45 per raggiungere la zona d’arrivo del Giro

Via Berlinguer (dall’area parcheggio pubblico fino a via Magellano)

Dalle 00:00 alle ore 23:00 divieto di sosta con rimozione

Dalle 00:00 alle ore 20:00 divieto di transito

Via Maristella

Dalle 00:00 alle ore 23:00 divieto di sosta con rimozione

Dalle 00:00 alle ore 20:00 divieto di transito

Piazzale Verrazzano

Dalle 00:00 alle ore 23:00 divieto di sosta con rimozione

Dalle 00:00 alle ore 20:00 divieto di transito

Via Magellano

Dalle 00:00 alle ore 23:00 divieto di sosta con rimozione fino al Palazzetto dello Sport

Dalle 00:00 alle ore 17:30 divieto di sosta con rimozione nel tratto compreso tra la gelateria Tre Scalini e l’ingresso del Residence Shangrillà.

Dalle 00:00 alle ore 20:00 divieto di transito

Strada laterale viale Cristoforo Colombo residence Aretusa

Dalle 00:00 alle ore 23:00 divieto di sosta con rimozione

Dalle 00:00 alle ore 20:00 divieto di transito

Via Vasco De Gama

Dalle 00:00 alle 9:00 fino a fine gara divieto di sosta

Dalle 00:00 alle 14:00 fino a fine gara divieto di transito

Via Vespucci

Dalle 00:00 alle ore 20:00 divieto di sosta con rimozione e divieto di transito

SERVIZIO NAVETTA 7 maggio

➡️ Dalle ore 11:00 – con cadenza ogni 30 minuti – sarà attivato il servizio navetta garantito da due autobus con capolinea piazzola di sosta Pilkington e arrivo piazza Arafat

➡️ Dalle ore 17:30 e fino alle ore 20:00 servizio navetta con due autobus – con cadenza ogni 30 minuti – da piazza Arafat e arrivo piazzola di sosta Pilkington.

8 MAGGIO 2023

Statale 16

Dalle ore 8:00 divieto di sosta e rimozione veicoli ambo i lati fino dalla rotatoria Buonanotte fino al fine passaggio del veicolo recante il cartello “Fine gara ciclistica” (ore 11:58 circa) lungo la SS 16 nel tratto compreso tra la rotatoria Buonanotte (SS 16 – via Grasceta – via Paolucci) alla rotatoria via Andrea Doria e contrada Stazione;

Dalle ore 9:30 chiusura al traffico con divieto di transito dei veicoli di ogni ordine e grado nel tratto compreso tra la rotatoria Buonanotte (SS 16 – via Grasceta – via Paolucci) alla rotatoria via Andrea Doria e contrada Stazione fino all’avvenuto transito del veicolo recante il cartello “Fine gara ciclistica”.