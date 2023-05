Festival del Carciofo di Cupello

A Cupello, in provincia di Chieti, il "Festival del Carciofo" si è svolto dal 28 aprile al 1 maggio 2023. Un galà all’insegna del sapore per celebrare il simbolo di questa terra, il Carciofo Mazzaferrata. Convegni, stand gastronomici, musica e spettacoli hanno trasformato l’evento in un piacevole viaggio alla scoperta di questa delizia verde, Il Carciofo.

Il Carciofo di Cupello, ecotipo che deriva dal Campagnano romano, è figlio di un territorio abruzzese posto tra le valli del Trigno e del Sinello, a pochissimi km dal mare che, oltre a vantare la coltivazione dell’eccellente ortaggio, vanta una posizione geograficamente felice. Da prodotto destinato al consumo familiare, il carciofo di Cupello, denominato anche “mazzaferrata” (per la sua forma che ricorda l’antica arma medievale), è diventato nel corso degli anni un simbolo del territorio, una delle prelibatezze degli orti e dei comuni circostanti.

Conosciuto da secoli in tutto il Vastese, nelle campagne intorno al paese inizia ad essere coltivato sistematicamente solo alla fine degli Anni Cinquanta diventando così il "Re" della zona. E' squisito fresco, preparato in tante gustose e svariate ricette che ne esaltano il sapore o conservato in vari modi. A fine aprile, in primavera inoltrata, a Cupello in onore di questo gustoso ortaggio, si svolge il “Festival del Carciofo” con stand gastronomici e convegni tutti dedicati a questo prelibato prodotto