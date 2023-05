Pronti, partenza....VIA!

CreatiVita in collaborazione con la Cilli Production insieme a Gianluca D'Agostino e Agostino Chiummariello indice un concorso per cortometraggi dal titolo Socialə Young Contest!

Il festival è un’iniziativa di carattere sociale e culturale rivolta agli studenti di Liceo e Istituti Superiori della provincia di Chieti e della regione Abruzzo, ma ha l’ambizione di aprirsi a

tutto il territorio nazionale e internazionale. I giovani partecipanti che presenteranno richiesta di iscrizione attraverso bando (l’iscrizione costerà 50 euro a corto), sono invogliati a produrre con il proprio telefonino, lavorando in squadra, dei brevi cortometraggi della durata massima di 5 minuti a tema sociale, per concorrere all’assegnazione di alcuni premi in palio che punteranno in primis a scoprire i loro talenti inespressi e in secondo luogo a valorizzarli, offrendo la possibilità di partecipare in maniera del tutto gratuita a corsi e/o master professionali nel settore cinematografico.

Inoltre sarà organizzata una serata finale di proiezione dei 10 lavori finalisti, all’interno di una più ampia manifestazione della durata complessiva di una settimana, nella quale

saranno coinvolti artisti operanti in diversi settori dell’arte. Il primo classificato potrà vedere la sua opera ampliata da sceneggiatori professionisti e realizzata dalla Cilli Production.

Numerosi i patrocini concessi tra cui: AICCRE Abruzzo, AGCI Abruzzo, Camera di Commercio, CNA Abruzzo, ANP Abruzzo e Provincia di Chieti.

“Quando abbiamo iniziato a pensare a questo contest era febbraio 2023, eravamo a pranzo insieme a Gianluca e ad Agostino. È nato così, tra una chiacchiera e l'altra, quasi come un gioco. Ora che invece è diventato qualcosa di concreto che possiamo leggere e toccare, ci sembra un sogno diventato realtà. Immaginiamo la piazza del 29 luglio gremita di ragazzi, ci sarà un ospite di eccezione che sveleremo presto e tanti artisti a giudicare i lavori selezionati. Sarà qualcosa di grandioso.” dice l'attrice Stefania Pascali. “

“Vogliamo offrire ai giovani la possibilità di avvicinarsi al mondo dei mestieri del cinema in maniera giocosa e creativa potendosi esprimere in forma artistica rispetto a delle problematiche attuali e sociali; chiediamo di farci vedere il mondo dai loro occhi” aggiunge Gianluca D'Agostino, attore e sceneggiatore. Amo i giovani e credo che bisogna partire da loro per costruire un mondo migliore. I ragazzi sono una risorsa importante per la società, abbiamo il dovere di educarli alla bellezza e all'arte ma anche al rispetto di un valore che sembra essere boicottato ultimamente: il lavoro. Agostino Chiummariello, attore e regista “Aspettiamo tanti cortometraggi- dice Luigi Cilli regista e promotore dell'evento- è

un'opportunità per tutti i ragazzi che hanno voglia di esprimersi su argomenti importanti. Per me, Stefania e Gianluca è un grande onore lavorare e collaborare con un maestro

come Agostino. In questo momento sta ottenendo fama e popolarità grazie a Mare Fuori ma si parla di un attore con una lunga ed importante carriera alle spalle. Inoltre, a parte la

sua oggettiva bravura artistica è anche incredibilmente umile e dal cuore grande. Una persona generosissima che si dona senza riserve. E poi vogliamo ringraziare il pittore e

artista Davide Scutece che ci ha fatto il prezioso regalo di dipingere insieme ai ragazzi di MCM Minimo Comune Multiplo Progetto Giovani Vasto, la bellissima tela che è diventata

la locandina del contest.” conclude Luigi Cilli.

L'imminente appuntamento è per sabato 6 maggio quando ci sarà una diretta streaming con tutti e quattro gli attori e promotori dell'evento. Parleranno in maniera interattiva ai

ragazzi collegati in diretta di come è nato il progetto e di come poter realizzare il piccolo film.