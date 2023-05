Un antico proverbio diceva “male non fare, paura non avere”, ricordandoci che quando si ha la coscienza pulita si può andare avanti a testa alta. Non sembra così dal comunicato in cui Emanuela De Nicolis tenta di rispondere alla nostra conferenza stampa.

Una risposta, di getto e con rabbia, che testimonia evidentemente la preoccupazione di chi tenta di cambiare discorso, buttandola come sempre in caciara, con una buona dose di vittimismo a cui ormai siamo fin troppo abituati.

Vogliamo ripetere ancora una volta, a lei e a chi la suggerisce, che la nostra coalizione non accetta lezioni da una maggioranza che pensa ancora di governare San Salvo con ampi consensi, quando in realtà è riuscita ad ottenere un vantaggio di poco più di cento voti, con metodi che per ora abbiamo definito solo “strani” e vogliamo approfondire.

Quanto all’oggetto della conferenza stampa, ribadiamo che non consentiremo di proseguire ancora con la svendita del patrimonio dei sansalvesi a privati.

Un patrimonio di terreni e immobili che appartengono a tutti i cittadini e che deve essere valorizzato e non lasciato a colate di cemento e palazzine.

Ormai sappiamo che al posto dell’ex asilo di Via Firenze sarà costruita una palazzina, e lo stesso avverrà nel terreno pubblico di via Trignina o sulla “particella 18”, ma ci facciamo anche altre domande legittime. Le procedure si sono svolte a norma di legge? Il patrimonio è stato valutato correttamente? Perché è stato venduto un marciapiede pubblico? Chi sono i progettisti? Quasi cinquemila sansalvesi ci hanno affidato il ruolo di opposizione, e stiamo esercitando il nostro ruolo con correttezza e professionalità, utilizzando gli strumenti ispettivi e di vigilanza che la legge ci consente. Rispondere con tono saccente accusandoci di incompetenza e riducendo a banalità le nostre posizioni non fa certo onore a un Sindaco di una Città come San Salvo.

E per favore, nel giorno in cui si festeggia e rispetta il lavoro, toglietevi per un attimo quel vestito di finta superiorità morale che vi siete cuciti addosso ed abbiate rispetto per l’intelligenza dei cittadini sansalvesi, senza accostarvi a figure del passato con cui non avete nulla a che fare.