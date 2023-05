Il 29 Aprile 2023, presso la piscina comunale di San Salvo "Tano Croce", si è svolta la prima manifestazione della scuola primaria di Fresagrandinaria appartenente all' I. C. "Gianni Rodari" di San Salvo, con il progetto "Tutti insieme in piscina". Il progetto scolastico ha visto partecipi e protagonisti i bambini della scuola primaria di Fresagrandinaria dalla classe 1^ alla classe 5^.

Il progetto è stato realizzato attraverso la sinergia dei comuni locali: San Salvo, Fresagrandinaria, Lentella in collaborazione con la Società. Coop. "Sport Village". L'idea nasce dalla promozione della cultura attraverso lo sport come stile di vita atto a favorire anche le capacità correlate allo studio e al profitto scolastico.

Il progetto è stato promosso dalla docente referente Carmelina Gabriele del plesso della primaria di Fresagrandinaria e la Prof.ssa Marianna Della Penna, alla presenza del rappresentante del D.s. Vincenzo Parente dell'I. C. "Gianni Rodari" il docente Giuseppe Napoleone, al Presidente del Consiglio del comune di San Salvo la Dott.ssa Tiziana Magnacca, alla rappresentante delegata alla cultura la Dott.ssa Maria Travaglini, alla presenza del sindaco di Lentella il Dott. Mancini Marco.