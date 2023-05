CIVICA BENEMERENZA AI MAGISTRATI GIANGIACOMO E DI FLORIO

Nella Sala Consiliare “Giuseppe Vennitti” il sindaco di Vasto, Francesco Menna a nome dell’Amministrazione Comunale ha consegnato un attestato di Civica Benemerenza, al

Dott. Bruno Giangiacomo e Dott. Giampiero Di Florio. La seduta straordinaria del Consiglio comunale è stata aperta dal Presidente Marco Marchesani e prima dell’intervento del sindaco Menna i bambini della scuola dell’infanzia Santa Lucia hanno cantato l’inno nazionale.

"Oggi con il conferimento della Civica Benemerenza, onoriamo due magistrati che con il loro agire, la loro passione, la loro abnegazione, hanno illustrato la nostra collettività, significando in maniera coerente la missione di servitori dello Stato che la Costituzione affida a persone in grado di renderne efficace il messaggio di prossimità e giustizia”. È quanto ha detto questa mattina il sindaco di Vasto Francesco Menna, durante la seduta straordinaria del Consiglio comunale, a Bruno Giangiacomo e Giampiero Di Florio che per otto anni

hanno guidato con saggezza e grandi capacità direttive i presidi di giustizia del Tribunale e della Procura.

“L’inizio del Vostro mandato, nel 2015, coincideva con il tanto dibattuto ridisegno della geografia giudiziaria che ha previsto - ha evidenziato il primo cittadino - la chiusura del nostro tribunale insieme ad altri tre abruzzesi considerati “minori”: una determinazione che, fin dall’inizio, ha visto unito un territorio, tanti Sindaci, insieme alle realtà di riferimento, capaci di superare logiche di parte e di marciare uniti, con Provincia, Regione e Parlamentari del territorio, verso l’unico obiettivo di impedire che la volontà normativa trovasse compimento. E perché dico che il Vostro ruolo è stato fondamentale in questo percorso? Anzitutto perché, nonostante il progressivo dimensionamento di risorse umane e finanziarie pesasse fortemente sull’organizzazione delle strutture da Voi dirette, è stato mantenuto un grado di efficienza, per numeri e tempi, superiore alla media nazionale. E in secondo luogo perché i processi celebrati presso il nostro Tribunale grazie al Vostro lavoro, hanno chiarito – semmai ce ne fosse stato bisogno – che la battaglia intrapresa non era pretestuosa ma era ragionata in relazione al salto di qualità che la stessa criminalità organizzata ha, nel frattempo, compiuto nel nostro territorio: emblematico, in tal senso, è il primo processo celebrato in Abruzzo per reato di associazione mafiosa ex 416 bis C.P. 3. E poi non mi stancherò mai di rivolgerVi, a nome di tutti, un sincero grazie per aver

affrontato con intelligenza e sapienza organizzativa l’enorme complessità della fase pandemica, quando ci siamo ritrovati a dover cambiare il nostro vivere di comunità e, quindi, a modificare le prassi della vita giudiziaria per come le avevamo conosciute e perseguite fino a quel momento. Il nostro Tribunale e la nostra Procura non hanno mai smesso di funzionare e di erogare servizi! Un ultimo punto vorrei prendere in considerazione e riguarda quello che, a mio parere, costituisce il tratto distintivo di due professionalità che

hanno saputo qualificare il contesto umano che hanno servito. Penso alla presenza costante dimostrata alle più disparate iniziative istituzionali, culturali, di promozione della cultura della legalità, condotte presso il Palazzo di Giustizia o aderendo alle attività dell’Amministrazione, delle Istituzioni sovraordinate. Una presenza mai di circostanza, - ha concluso

Menna - mai rituale o retorica, ma sempre di valore, improntata su una vocazione al servizio della Repubblica che è, davvero, il patrimonio valoriale che ci avete consegnato e che ci accompagnerà sempre”.

