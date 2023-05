"Mantenere l'energia per 20 km a cronometro: come si alimenta un ciclista professionista"

Siamo entusiasti di condividere con voi il video realizzato dal Trigno.net, in cui abbiamo avuto l'onore di incontrare la Dott.ssa Annalisa Faè, nutrizionista di grande esperienza, che ci ha spiegato quali sono le strategie alimentari che un ciclista professionista deve seguire per affrontare una cronometro di 20 km come la Fossacesia Ortona, la prima prova del 106° Giro ciclistico d'Italia.



La Dott.ssa Faè ci ha fornito molte informazioni preziose sulla nutrizione degli atleti professionisti e sulla sua importanza per ottenere il massimo rendimento fisico. In particolare, ci ha spiegato che per affrontare una gara di ciclismo di questo tipo, l'atleta deve seguire un regime alimentare equilibrato che gli consenta di mantenere un'alta energia per tutta la durata della gara.



La colazione è fondamentale per i ciclisti professionisti, e deve essere composta da carboidrati complessi, proteine magre e grassi sani. La Dott.ssa Faè ci ha suggerito di optare per una combinazione di frutta fresca, cereali integrali, yogurt magro e una piccola porzione di frutta secca. Durante la gara, invece, è importante mantenere il giusto equilibrio di carboidrati, proteine e grassi, che possono essere assunti attraverso alimenti come le barrette energetiche, le bevande sportive, la frutta secca e il formaggio magro.



Infine, la Dott.ssa Faè ha sottolineato l'importanza di rimanere idratati durante la gara, bevendo acqua e bevande sportive regolarmente, e di evitare l'alcool e i cibi grassi e pesanti. In sintesi, il video speciale del Trigno.net ci ha fornito molte informazioni preziose sulla nutrizione degli atleti professionisti e sulla sua importanza per affrontare al meglio una gara di ciclismo come la Fossacesia Ortona. Ringraziamo la Dott.ssa Faè per i suoi preziosi consigli e il Trigno.net per averci offerto questa opportunità unica.





Buona visione a tutti!