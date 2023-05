LE FOTO ED IL VIDEO DI VIA DI PALMOLI

Pubblichiamo il video ed alcune foto di Via di Palmoli, che dimostrano con chiarezza lapalissiana lo stato degli alberi su quella strada e l' assoluta mancanza di manutenzione dei marciapiedi.



Lo scopo di questa pubblicazione non è tanto di fare polemica, quanto di chiedere agli Uffici preposti di fare pulire con ogni urgenza le sterpaglie e di potare gli alberi ANCHE per evitare il rischio di gravi incidenti. Infatti, i pedoni sono costretti a scendere dai marciapiedi e camminare per strada, che, come tutti sanno, è trafficata a velocità sostenuta.

Ps. oltre che questa manutenzione (urgente per quanto detto) i residenti attendono anche che i lavori annunciati, cominciati e pluripropagandati vengano portati a termine