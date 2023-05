Il Giro d'Italia 2023 fa tappa a Vasto, una bellissima città storica insignita della bandiera blu per la qualità del suo mare. Mentre l'organizzazione lavora duramente per allestire il

Villaggio Partenza e le Hospitality per la terza tappa da Vasto a Melfi, vi porterò in un breve tour della città, mostrandovi le sue meraviglie storiche come piazza Rossetti, il Belvedere

Loggia Amblingh e il Palazzo D'Avalos con i suoi giardini. Tra le viuzze del centro storico, cercherò anche un ristorante per la cena.

Dopo la pausa, torneremo a scoprire il dietro le quinte del Giro d'Italia, osservando il lavoro frenetico degli addetti al montaggio delle strutture di partenza per la gara di domani. Questo grande evento sportivo organizzato da RCS porterà emozioni e sorprese per tutti e 21 i giorni di gara. Scoprite Vasto, seguite il Giro d'Italia! Domani la terza tappa porterà i ciclisti lungo un percorso di 213 chilometri che attraverserà le colline e le valli dell'Appennino abruzzese e lucano, partendo dalla città di Vasto, che vanta la sua bandiera Blu per la bellezza del suo mare. Il percorso offrirà scenari spettacolari, tra cui la riserva naturale di Punta Aderci. L'arrivo sarà a Melfi, con un'ascesa finale al castello normanno-svevo che sovrasta la città.

Il Giro d'Italia non è solo un evento sportivo di fama internazionale, ma anche un'opportunità per scoprire le bellezze dell'Italia, le sue città d'arte, le sue regioni, la sua cultura e la sua gastronomia. Durante le tappe, le città di partenza e arrivo offrono spettacoli, eventi e attività per tutti, mentre le strutture alberghiere ospitano i tifosi e i visitatori. La corsa rosa è una

manifestazione sportiva unica, che porta insieme atleti e appassionati da tutto il mondo, con un'atmosfera di festa e di condivisione che fa parte dell'essenza stessa del Giro.