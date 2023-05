"Vasto in festa per la partenza del Giro verso Melfi"

Vasto si è scatenata in una festa incredibile in occasione della partenza dei Girini per la tappa che li porterà fino a Melfi, una sfida di 213 km che promette di essere avvincente. Il Villaggio di partenza è stato invaso da un'immensa folla, entusiasta di sostenere i propri campioni in questa importante competizione. La musica risuonava ovunque e sul palco si alternavano le presentazioni delle squadre, con i corridori che, orgogliosi e determinati, salivano sul palco per firmare la propria presenza.

Era palpabile l'emozione che si respirava nell'aria, una sorta di energia contagiosa che si diffondeva tra i presenti, alimentando l'entusiasmo per la gara che sarebbe iniziata poco dopo. Tutti i partecipanti erano carichi di adrenalina, pronti a sfidarsi e a dimostrare il loro valore su strada. Ma la festa non era solo per gli atleti: anche gli spettatori erano coinvolti e animati da una grande voglia di vivere insieme questa straordinaria esperienza sportiva.

La partenza dei Girini è stata un evento indimenticabile, che ha unito le persone attorno alla passione per lo sport, alla musica e alla condivisione di emozioni intense. Vasto ha dimostrato di saper fare festa come pochi altri luoghi, e di essere una città pronta ad accogliere con entusiasmo ogni nuova sfida.