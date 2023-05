AVVISTATO LUPO A SAN SALVO MARINA. SI SONO RIVOLTI ANCHE ALLA NOSTRA REDAZIONE ALCUNI CITTADINI DELLA MARINA DI SAN SALVO PER L'AVVISTAMENTO DI UN LUPO. NOI NON POSSIAMO FAR ALTRO CHE RACCOGLIERE IL LORO ALLARME, SPERANDO CHE LE AUTORITA' COMPETENTI PROVVEDANO A FARLO ACCALAPPIARLO PRIMA CHE AGGREDISCA BAMBINI, COME E' SUCCESSO A QUALCHE CHILOMETRO PIU' A NORD