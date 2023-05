Molte città, diremmo tutte, sono state fondate (è proprio il termine più adatto) in corrispondenza di fiumi, laghi, e ovviamente nelle vicinanze del mare. Ciò per facilitare commerci e spostamenti ma in realtà quello che davvero interessava era la presenza di acqua, da utilizzare prevalentemente per le colture per l'allevamento e ovviamente per l'utilizzo della popolazione. Detto ciò San Salvo non si discosta da questo schema strategico ed in fatti nella nostra città non manca acqua sorgiva e le 2 fontane più importanti sono la cosiddetta Fontana Vecchia e quella detta Nuova.

Esse hanno rappresentato per anni fonte, appunto, di approvvigionamento per la popolazione. Ricordiamo il loro utilizzo durante le carenze idriche estive o anche l'inutilizzo che se ne faceva e probabilmente fà ancora per piccoli orticelli in cui non è facile accedere all'acqua nei periodi più caldi e chissà quante altre impieghi negli anni passati sono stati fatti con quell'acqua così preziosa. Certo è possibile che in alcuni casi qualcuno ne abbia approfittato, chissà, resta il fatto che ci chiediamo e chiediamo al Sindaco di San Salvo e ai vertici della polizia locale il motivo del divieto che è stato apposto nei pressi della 'Fontana Vecchia'.

E sopratutto cosa si intenda con la dicitura 'utilizzare impropriamente l'acqua della fontana'? Rimaniamo quindi in attesa di conoscere la ragione del divieto tenendo ben presente che per alcune attività la possibilità di attingere ad una fonte pubblica, cioè di tutti, è una possibilità che anche alla luce del risparmio idrico sia una evenienza che più che vietata dovrebbe essere incentivata. Inoltre, ci piacerebbe capire quali sono le motivazioni che hanno portato a questa decisione e se ci sono alternative a disposizione. Potrebbe essere possibile fornire informazioni sui luoghi in cui è consentito l'utilizzo dell'acqua, come ad esempio fontane pubbliche appositamente create per questo scopo? Spero di poter ricevere da lei tutte le informazioni necessarie per capire questa situazione e agire di conseguenza in modo responsabile e consapevole. La ringrazio per l'attenzione che dedicherà a questa nostra richiesta e restiamo in attesa di una sua risposta. Distinti saluti