ASSEMBLEA BCC DELLA VALLE DEL TRIGNO

Prima Assemblea dopo la Pandemia, finalmente in presenza, come hanno più volte ricordato i referenti della Banca. “Una cooperativa senza incontrare i soci in presenza perde la sua ragione d’essere, i soci sono la linfa vitale della cooperativa, senza, siamo come un acquario senza pesci. Dobbiamo ricominciare da qui, dallo stare insieme, dall’incontrarci, dai Comitati Soci e dalle iniziative di relazione, questo è quello che differenzia la nostra ragione d’essere. Il nostro obiettivo non è il profitto ma la crescita del territorio e questo va realizzato insieme ai nostri soci”. Così ha iniziato il Presidente della BCC della Valle del Trigno Nicola Valentini ricordando quanto siano stati duri per la Banca i 3 anni di Pandemia, sia per la mancanza di contatto e relazione con i soci, sia per le difficoltà oggettive di tante persone che la Banca ha cercato di risolvere sempre al meglio e guidata dal principio essenziale di mutualità e territorialità che la contraddistingue. “Dopo anni così duri - continua il Presidente - essere arrivati a chiudere un bilancio ottimo nel 2022, con tutti gli indicatori gestionali in miglioramento rispetto all’anno precedente, è stata una grande soddisfazione per cui ringrazio il nuovo Direttore Generale, Alfredo Troilo, tutta la Direzione della Banca e la dedizione di tutti i dipendenti.”

Il Direttore Generale Alfredo Troilo prende la parola per illustrare i dati di Bilancio dell’esercizio 2022, non senza prima ringraziare della fiducia che è stata riposta in lui.

In particolare, il Direttore evidenzia il conseguimento di un utile netto di 1,15 milioni di euro e un patrimonio netto di 17,41 milioni di euro, incrementato rispetto all’anno precedente del 5,76%. Inoltre, sono risultate robuste sia la posizione patrimoniale che la situazione di liquidità della banca, confermata per la prima dagli indicatori CET1 e Total Capital ratio, che misurano la solidità delle banche, entrambi al 31,95%, quindi notevolmente al di sopra sia dei livelli minimi richiesti dall’autorità di vigilanza (4,50% e 8,00%) che di quelli medi rilevati per i principali Gruppi Bancari italiani (TCR 19,90%) e per la seconda dalle riserve di liquidità ammontanti ad euro 82,32 milioni (+1,72% sul 31/12/2021).

“Da questi dati - osserva il Direttore Troilo - si evince che siamo una realtà locale solida e in continua crescita, una realtà sostenibile, focalizzata sul territorio che è interlocutore affidabile per il PNRR e per l’EGS, in particolare per la transizione ambientale e sociale delle imprese.”

A seguire la Direttrice della Fondazione BCC Valle del Trigno ETS, Stefania Ciocca, ha presentato una relazione sulle molteplici attività sociali e culturali della Fondazione realizzate nell’anno 2022. Prima però ha ricordato che la BCC da 25 anni redige un bilancio sociale, ben prima che questo fosse obbligatorio, proprio perché è nella sua natura occuparsi dello sviluppo sociale ed economico del territorio. Anche quest’anno il Bilancio di Coerenza della BCC 2022 può essere consultato sul sito web della BCC.

La Direttrice Ciocca ha presentato alcune delle tante attività realizzate dalla Fondazione: il Progetto RAF, durato un anno, finanziato dal Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha portato al coinvolgimento di 300 bambini delle scuole del territorio in attività diretta e oltre 10.000 persone in attività indirette come gli eventi di comunità. Un Progetto che ha consentito di riaprire per la prima volta al pubblico il Palazzo Ducale di Mafalda, che era rimasto chiuso per tantissimi anni e che non era mai stato aperto prima al pubblico, essendo di proprietà di privati. All’interno del Progetto è stata anche organizzata una gara di riciclo della plastica in tutta la Valle del Trigno da Vasto a Campobasso alla quale hanno partecipato scuole e famiglie.

Tra le attività della Fondazione vengono poi ricordati i tanti viaggi sociali e culturali proposti e la creazione dei Gruppi “Letture in BCC” che hanno organizzato a San Salvo e Trivento eventi di lettura con una grandissima partecipazione di pubblico, come per l’evento tenutosi a San Salvo nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Dopo aver ascoltato anche le relazioni tecniche, l’Assemblea ha proceduto all’approvazione del Bilancio di esercizio anno 2022 all’unanimità. E’ stato eletto all’unanimità anche il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha salutato il precedente Sindaco effettivo, Dott. Francesco Colantonio e i due storici consiglieri di Amministrazione che non si sono ricandidati dopo 27 e 21 anni di onorato servizio per la BCC della Valle del Trigno, l’Ing. Costantino Tascone e il Dott. Giovanni Roberto.

Premiati in questa occasione anche i giovani soci BCC che hanno compiuto 18 anni, i soci e figli di soci diplomati e laureati nel 2022. L’Assemblea si è conclusa con un accorato applauso dedicato alle nuove cariche e un ottimo buffet organizzato nel piazzale esterno della BCC.