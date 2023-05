“La badante di Sebon” è pronta per andare in scena

Sebon, al secolo Felice Tomeo, è tornato. Lo storico mattatore della Compagnia di teatro sperimentale “Renato Bevilacqua” di San Salvo, cambia veste. La pandemia ha portato lo scioglimento della fortunata e famosissima compagnia teatrale, ottimamente guidata da Angelo Pagano per oltre 40 anni. Tomeo torna con un gruppo di amici che già a partire dal nome diffonde ottimismo: Amici del sorriso.

Un gruppo teatrale composto da “colleghi” navigati come Nicola Civitarese, Mario Torricella, Roberto Lamelza e nuovi innesti come Ivana Iezzi, Iva Kalqizi e Lara Franceschini. Le aspettative sono tante, basti pensare che tredici serate previste sono già sold out dopo una settimana di prevendita. La commedia si intitola “La badante di Sebon” e vede protagonista Felice Tomeo, con il nomignolo che lo si identifica solo e soltanto a Salvo, che insieme a Nicola Civitarese ha rielaborato e integrato una brillante piéce teatrale abruzzese.



Sotto sette i personaggi di questa lavoro teatrale cui va il plauso di indossare bene anche le più strane caratteristiche dei personaggi: i dialoghi sono fitti e divertenti, pieni di doppi sensi e improbabili incroci. Probabilmente è proprio questa la sfida più grande proposta ad ogni attore: seguire il flusso degli eventi e trascinare con sé anche il pubblico in sala.

“Uno spettacolo che affronteremo con simpatia e leggerezza”, afferma Tomeo,“la nostra missione è portarla a termine senza intoppi, con l’auspicio di suscitare le risate dell’intera platea in un crescendo di paradossi e gag divertentissime”.

Lo spettacolo si terrà presso la sala teatro del centro culturale Aldo Moro a San Salvo dal 10 al 19 maggio alle ore 21:00 e domenica 21 maggio doppio spettacolo alle ore 17:00 e ore 21:00.