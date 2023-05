A seguito di un comunicato stampa pubblicato alcuni giorni fa, riteniamo doveroso rassicurare i cittadini di San Salvo circa le possibilità che la Legge offre per rottamare le vecchie cartelle.

Innanzitutto va ricordato come il livello di pressione fiscale nella nostra Città sia tangibilmente più basso rispetto a città con lo stesso numero di abitanti.

Questo risultato è stato raggiunto grazie ad un lavoro speso negli ultimi anni per introdurre formule perequative che consentissero di ottenere risultati di equità sociale, pur senza violare la Legge ed assicurare la tenuta dei conti che è e deve essere un bene primario da tutelare sempre onde evitare dissesti di bilancio che andrebbero ad incidere sui cittadini.

Nella nostra Città è stato introdotto, in definitiva, un sistema che potremmo paragonare al quoziente familiare e consente di tenere in considerazione sia le famiglie numerose che quelle al cui interno abbiano un componente con gravi disabilità.

Pertanto, riteniamo fuori luogo e del tutto infondata la polemica politica sollevata dal Circolo dell'Avanti. L'attuale normativa in materia di rottamazione delle cartelle esattoriali non prevede la cancellazione dei debiti con gli enti locali che non siano in possesso dell’Agenzia della Riscossione territorialmente competente.

Tuttavia è in corso una trattativa a livello governativo affinché, con apposita interpretazione autentica, si possano includere anche i crediti fiscali dei Comuni aventi le caratteristiche previste dalla Legge per la rottamazione.

Appena sarà operativa provvederemo a procedere ma nessuno ci chieda di violare la Legge o fare cose arbitrarie.