VASTO E BARI LEGATE DALLA GRANDE DEVOZIONE PER SAN NICOLA

Il sindaco di Vasto ha partecipato questa mattina alla Santa Messa celebrata nella Basilica di San Nicola a Bari in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono. “E’ stata una grande emozione vivere nuovamente, dopo le limitazioni per il Covid, uno dei momenti più intensi degli appuntamenti dedicati -ha detto il primo cittadino – al Santo Patrono. Nonostante gli impegni per il Giro d’Italia che vedono Vasto protagonista per la terza tappa ho voluto garantire la mia partecipazione insieme al gonfalone della città accompagnato da due agenti della Polizia Locale. Vasto e Bari sono legate dal cammino nicolaiano, destinato a diventare un itinerario culturale promotore di indotti sostenibili improntati sui valori legati al culto ecumenico di San Nicola”.