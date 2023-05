La scelta etica di un turista: ammirare il panorama di Sabbia d'Oro senza nascondere le brutture

Sono attualmente sul confine tra Diamante e Belvedere Marittimo, nella località Sabbia d'Oro. La vista è incredibile, la spiaggia di sabbia dorata si estende per chilometri. Ho parcheggiato l'auto e ho scattato alcune foto del panorama, ma ho notato che alcuni rifiuti erano visibili nel campo visivo, quindi ho deciso di non utilizzare lo zoom e di lasciare le brutture sottostanti il parapetto del parcheggio nel mio video. Non ho voluto essere un baro, ma ho pensato che fosse importante presentare la realtà così come si presenta, senza nascondere o mascherare le brutture dell'ambiente.



Diamante è una città affascinante, con il suo centro storico pieno di strette strade lastricate e case colorate che offrono una vista panoramica sul mare e sulle montagne circostanti. La gastronomia locale è famosa in particolare per il peperoncino e i murales che decorano i muri della città sono delle vere opere d'arte.



Belvedere Marittimo, situata a sud di Diamante, offre una vista spettacolare sulla costa e sulle montagne circostanti. Le spiagge di sabbia dorata e il mare cristallino sono tra le principali attrazioni per i turisti.



La vista mozzafiato sulla spiaggia e sul mare di Sabbia d'oro, unita alla bellezza e alla storia delle città di Diamante e Belvedere Marittimo, rendono questa zona della Calabria un luogo da visitare assolutamente. E la mia scelta di presentare la realtà così come si presenta, senza nascondere le brutture, dimostra un forte senso di integrità e rispetto per l'ambiente circostante.



Speriamo che le autorità preposte al decoro del luogo si attivino presto per eliminare le brutture visibili nel parcheggio e in altri luoghi della zona, al fine di preservare la bellezza naturale e culturale della Calabria per le generazioni future.