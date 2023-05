Il Comune di Casalanguida avvia il rifacimento dellâ€™asfalto

«Era una vergogna che durava da troppo tempo». Il sindaco di Casalanguida, Luca Conti, motiva così l’intervento effettuato questa mattina, a carico dell’amministrazione comunale, sulla Strada Provinciale 138 (che collega Carpineto Sinello ad Atessa), da tempo fortemente dissestata, nel tratto Casalanguida-Contrada Quercianera (Atessa) e annessa variante in località Tratturello-Grotti. «Per l’ennesima volta è il Comune a dover intervenire per il ripristino delle condizioni minime di sicurezza e transitabilità su una strada provinciale», aggiunge il primo cittadino. Conti evidenzia «anni e anni di incuria da parte dell’ente provinciale, della sua amministrazione e dei suoi dirigenti. A fronte di tanti solleciti abbiamo ricevuto solo tante promesse».

Dopo numerosi solleciti, lo scorso 4 maggio l’amministrazione comunale aveva inviato una diffida alla Provincia chiedendo di intervenire entro cinque giorni. Scaduti i termini, l’amministrazione comunale ha provveduto ai lavori di rifacimento dell’asfalto, dandone comunicazione al presidente della Provincia e al Prefetto di Chieti. «È compito degli amministratori fare delle scelte che tutelino i cittadini. Quando ci sono vite a rischio non bisogna tergiversare, ma bisogna agire con tutte le forze a disposizione». Il ringraziamento è «alla Regione Abruzzo per averci assegnato anche per quest’anno un contributo per interventi di manutenzione stradale. Peccato aver dovuto dirottare le risorse di un piccolo Comune per svolgere il lavoro degli altri, ma il nostro territorio ne aveva urgente necessità». Il sindaco Conti ha espresso il suo ringraziamento «a tutta la struttura del Comune di Casalanguida e soprattutto alla mia amministrazione che ha deciso di intervenire per i lavori ormai inderogabili».

