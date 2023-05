NON SI PUO' USARE LA PAGINA DEL COMUNE PER DENIGRARE L'OPPOSIZIONE

Caro Sindaco,

approfitto per ricordarti ancora una volta che non potete utilizzare la pagina Facebook del Comune, e quindi di tutti i cittadini, per denigrare l’opposizione e fare politica.

In democrazia la comunicazione politica è un diritto, ma sulle testate giornalistiche o sui social personali, non a spese dei cittadini!

La legge stabilisce che i canali istituzionali del Comune servono, appunto per fare COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ovvero garantire ai cittadini una informazione trasparente e soprattutto imparziale sulle attività dell’Ente.

Invece, a quanto pare, continuate imperterriti ad utilizzare in modo improprio questi canali, rappresentando solo i cittadini che vi hanno votato, (che sono solo circa 100 in più della metà), e questo non siamo più disposti a permetterlo!

Quanto all’argomento tasse, ti assicuro che è una battaglia a favore dei cittadini a cui lavoriamo da anni e non ci preoccupano le tue insinuazioni. Per noi restare immobili, come avete fatto voi, non è un merito, dovevate impegnarvi di più!