Chiediamo l'abbassamento delle tasse ai contribuenti di San Salvo!

E ci risiamo! Quando non si ha nulla da dire si torna al passato, si torna al centrosinistra di 15 anni fa, al Commissario prefettizio: si torna alla Preistoria!

Alla luce di ciò, invitiamo il sindaco Emanuela De Nicolis a "collegarsi" alla realtà e a "collegarsi" al momento storico che stiamo vivendo che nulla ha a che vedere con la realtà di allora.

Chiediamo pertanto l'abbassamento delle tasse ai contribuenti di San Salvo!

E chiediamo che lo facciano ora! Inoltre, con l'approvvigionamento finanziario esterno grazie ai fondi del PNNR per opere per le quali l'Amministrazione comunale non ha nessun merito, era possibile, oltre che necessario, contenere le tasse e la spesa corrente.

Così non è stato, sbandierando al contempo la notizia del mantenimento inalterato dei tributi come se fosse una grande vittoria, forse per celare invece il "sostentamento economico" dei due uffici stampa (uno del Sindaco e uno del Presidente dei Consiglio) dei quali si sarebbe potuto fare decisamente a meno andando così incontro ai contribuenti sansalvesi!

Paragonare infine l'attuale momento storico con quello di 15 anni fa, vuol dire che chi oggi amministra, e dunque la De Nicolis e la giunta e la maggioranza a suo seguito, non ha contezza delle difficoltà economiche che oggi i cittadini sansalvesi hanno, e che sono decisamente diverse da quelle di 15 anni fa.