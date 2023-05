Vastese-Termoli si gioca allo stadio Aragona con porte aperte per i tifosi

Il sindaco di Vasto ha emesso un'ordinanza per chiudere la villa comunale in vista della partita di calcio tra Vastese e Termoli, valida per i play-out di Serie D e che determinerà la permanenza nella massima serie. La decisione è stata presa in accordo con le forze dell'ordine. La partita si svolgerà oggi 14 maggio allo stadio Aragona di Vasto, con inizio alle ore 16. I tifosi della Vastese avranno accesso alla partita senza limitazioni, mentre si attende di sapere quanti biglietti saranno riservati ai tifosi del Termoli.

La gara di campionato fra le due squadre, giocata il 12 febbraio scorso, si era disputata a porte chiuse per motivi di ordine pubblico