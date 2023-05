Festeggiamenti per i 10 anni della Residenza per Anziani Villa delle Rose

Grande festa, anche con la presenza dei clown della Odv Ricoclaun alla Residenza per Anziani Villa delle Rose per i 10 anni di attività. Tra musica, balli, palloncini e parenti, gli ospiti della struttura hanno avuto modo di vivere un pomeriggio spensierato pieno di colore e allegria. Il Sindaco di Pollutri, Nicola Mario Di Carlo ha ringraziato le operatrici di Villa delle Rose per la grande umanità che mettono nel loro lavoro e che consente una relazione positiva con tutti. Ha ricordato l’aiuto del Comune durante la pandemia e la disponibilità alla collaborazione.

Il responsabile della struttura, Dario Leone, ha ripercorso brevemente i dieci anni di storia. C’è stato il desiderio di costruire una microsocietà secondo una visione collettivistica della vita, che comprende i principi del mutuo aiuto, della cooperazione, dell’attenzione relazionale prima di ogni cosa. “Nel 2016 siamo diventati un’impresa solidale premiata dal Comune di Vasto,” ha ricordato Dario Leone, “nel 2019 siamo stati riconosciuti tra le migliori 800 residenze per anziani d’Italia e nel 2022 con il progetto Erasmus con l’ente formativo Polaris abbiamo mandato il nostro personale nei principali Paesi europei per confrontare le moderne tecniche di assistenza socio sanitaria e carpire i contributi formativi migliori e più efficaci per rendere la vita dignitosa, felice, più giusta.”

Gli anziani presenti nella Residenza Villa delle Rose hanno apprezzato molto la presenza dei clown Ricoclaun, specialmente della musica popolare, dei balli e dei giochi vari organizzati. Grande partecipazione anche di tutto il personale sanitario ma anche dei famigliari presenti. Il sorriso degli anziani, il sentirli cantare, ballare, divertirsi ha riscaldato il cuore di tutti.