Torna in piazza e tra la gente la Lega Vasto, che domenica pomeriggio, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, in piazza Rodi a Vasto Marina, posizionerà un gazebo presso il quale sarà possibile aderire alla campagna di tesseramento 2023. Inoltre, rappresenterà l’occasione per sottoscrivere la raccolta firme avviata dalla Lega e intitolata ‘Rendiamo l’utero in affitto reato universale’, una iniziativa condotta nella convinzione che ‘donne e bambini non sono in vendita’.