FRANCESCO MENNA DICHIARA GUERRA AGLI ANIMALI SELVATICI

“Ho appreso nella mattinata di oggi di una ennesima aggressione da parte di un animale selvatico nei confronti di una ragazza. E' una situazione – dichiara il sindaco Francesco Menna - non più tollerabile ed accettabile, che mette a rischio la sicurezza e l'incolumità pubblica e la perdita di tranquillità e serenità di cittadini e turisti. Ho già sollecitato il Ministero dell'Ambiente, l'Ispra e la Regione Abruzzo affinché si attivino fin da oggi alla cattura e al monitoraggio di tali animali selvatici, aggressivi e pericolosi, visto che la competenza in materia è di questi Enti.

Certo è che non starò fermo ad aspettare che si attivino chissà quando. Oggi ho già incontrato il Comandante della Polizia Locale per verificare con lui azioni che possano contrastare e limitare il "passeggio" indisturbato di questi animali che stanno creando panico in città oltre che danni fisici alla vita delle persone e danni all'agricoltura investendo in questo anche le Forze dell'Ordine.

Ha ragione il consigliere comunale di FdI, Vincenzo Suriani che non c'è tempo da perdere e che non possiamo attendere che gli organi preposti facciano il loro lavoro in tempi brevi. Per questo sarà mia premura recarmi a Roma per incontrare il Ministro dell'Ambiente. Inviterò inoltre gli Enti preposti – aggiunge il primo cittadino - alla risoluzione di tale problematica, ad un tavolo di confronto operativo visto che come Ente comunale non abbiamo nessuna competenza in materia. Il problema "animali selvatici" è molto serio e grave E non può cadere nel silenzio delle Istituzioni ed in particolare di quelle chiamate in primis ad agire. È compito di tutti salvaguardare la sicurezza e la salute pubblica. Nel mio ruolo di sindaco farò la mai parte, e quanto di mia competenza nonostante le ridotte quasi nulle possibilità di agire. Ma certo è che agirò affinché tale problema si risolva in tempi brevi.

Invito infine – conclude Menna - tutti a segnalare al mio cellulare 338-6907436 o al mio indirizzo mail: sindaco.menna@comune.vasto.chi.it , qualsiasi situazione in merito, qualsiasi avvistamento di animali selvatici”.