A San Salvo la Bandiera Blu 2023

L’intero lungomare di San Salvo è Bandiera Blu per la ventiseiesima volta. A Roma il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, e l’assessore all’Ambiente Tony Faga hanno ricevuto ufficialmente il nuovo vessillo per l’anno 2023.

“Sono felice e nel contempo avverto la grande responsabilità per una riconferma che rappresenta una nuova e più avvincente sfida a fare meglio e di più per la valorizzazione del nostro litorale. Un impegno condiviso con la comunità per la cura della bellezza della nostra Città chiamati tutti a mantenerla pulito, accogliente e sicura. Voglio ringraziare la struttura comunale che ha curato nei mesi invernali la documentazione da inoltrare per la candidatura della nostra città” commenta il sindaco De Nicolis.

In questi anni il buon sistema di depurazione e il lavoro dell’Amministrazione comunale ha contribuito a preservare il lungomare di San Salvo che ha sempre confermato la sua eccellenza per la balneabilità delle acque marine come certificato dall’Agenzia regionale per la tutela ambientale.

“Abbiamo pienamente rispettato i severi criteri che la Fee Italia richiede per presentazione la domanda d’assegnazione – specifica l’assessore Faga – che attengono alla qualità e pulizia della spiaggia, alle acque di balneazione, alla depurazione, alla gestione dei rifiuti, all’educazione ambientale e all’informazione che deve essere garantita, alle iniziative per la sostenibilità ambientale, al turismo e alla pesca professionale”.

Infine il sindaco De Nicolis ringrazia il presidente della Fee Italia Claudio Mazza per questa nuova assegnazione della Bandiera Blu che rappresenta il miglior biglietto da visita da presentare a chi vuol scegliere San Salvo per trascorrervi le vacanze e per i residenti. “Ora tutti al lavoro per la stagione estiva che di fatto è già iniziata con l’arrivo della seconda tappa del Giro d’Italia. Nei prossimi giorni presenteremo – conclude la De Nicolis – il calendario delle manifestazioni estive frutto del lavoro degli assessorati al Commercio, al Turismo, ai Grandi Eventi e alla Cultura”.