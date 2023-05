A VASTO LA BANDIERA BLU 2023

Si è tenuta a Roma la cerimonia per i riconoscimenti assegnati dalla Fee, Foundation for Environmental Education, ai comuni rivieraschi e agli approdi turistici con le acque più belle e pulite. In rappresentanza del Comune di Vasto e dell’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano ha ritirato la bandiera blu l’assessore allo Sport Carlo Della Penna.

“Durante la cerimonia - ha detto l’assessore Della Penna - ho avuto modo di incontrare il Ministro al Turismo Daniela Santanchè che ha mostrato grande interesse per il nostro territorio. Pertanto oltre a portare i saluti dell’Amministrazione comunale ho invitato il ministro a visitare la nostra città”.

“Quest’anno per il nostro Comune - ha detto il sindaco di Vasto, Francesco Menna - è stato confermato il prestigioso vessillo. Fiero del lavoro svolto in questi anni. La bandiera blu non è un semplice riconoscimento ma un importante obiettivo che può essere raggiunto grazie a tanto impegno. Sono felice per la cittadinanza e per i vacanzieri che potranno apprezzare la bellezza della nostra costa incontaminata”.

“La bandiera blu - ha aggiunto l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano - è un ottimo biglietto da visita per il nostro mare. Le spiagge premiate sono quelle che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio a 360 gradi: la qualità delle acque ma anche l’efficienza della depurazione delle reflue e della rete fognaria, la presenza di servizi per la raccolta differenziata e di aree pedonali adeguate nonché di piste ciclabili, aree verdi”.

“Il mare di Vasto è premiato dalla Bandiera blu. Esprimo grande soddisfazione – ha concluso l’assessore al Turismo Licia Fioravante- per questo riconoscimento che sono certa richiamerà tantissimi turisti sulle nostre spiagge. La bellezza non si discute ma il virtuosismo è stato conquistato con il duro lavoro”.